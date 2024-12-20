شكرا لقرائتكم خبر عن 77 شهيدا و174 جريحا فى 3 مجازر إسرائيلية بقطاع غزة خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الصحة فى غزة أن الاحتلال الإسرائيلى ارتكب، خلال الساعات الـ24 الماضية، 3 مجازر وصل منها إلى المستشفيات 77 شهيدا و174 جريحا، لترتفع بذلك حصيلة الشهداء منذ السابع من أكتوبر2023 إلى 45 ألفا و206، والمصابين إلى 107 آلاف و512.

يتزامن ذلك مع استمرار الغارات والقصف المدفعى لجيش الاحتلال على مخيم جباليا ومشروع بيت لاهيا شمالى القطاع، وإقدامه على تنفيذ غارات ونسف مبان سكنية بمدينة رفح جنوبا.