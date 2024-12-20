شكرا لقرائتكم خبر عن مطران الكنيسة الأسقفية: المسيح هو النور الذى يبدد الخوف ويشفى القلوب والان مع تفاصيل الخبر

احتفلت اليوم الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية بمصر بميلاد المسيح على أضواء الشموع، حيث أنه احتفال تقيمه الكنيسة سنويًا على ضوء الشموع قبيل الكريسماس، وذلك عبر مجموعة من الترانيم باللغتين العربية والإنجليزية، وقراءات من الكتاب المقدس، وذلك بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.

احتفال الكنيسة الأسقفية الأنجليكانية

وقال رئيس الأساقفة الدكتور سامى فوزى رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية فى كلمته: "اليوم نحتفل بفصل الفرح والميلاد، الفصل الذى ننتظره كل عام لنستقبل فيه النور الحقيقى، نور العالم، هو السيد المسيح. إذ يعد هذا الوقت الذى نفتحه فيه قلوبنا لنعلن مجده ونرى كيف يغير هذا النور حياتنا".

احتفال الكنيسة الأسقفية

وأضاف رئيس الأساقفة: "الظلمة المحيطة بالإنسان لا يمكن أن تنتصر لأن المسيح موجود. هو النور الذى يبدد الخوف، يشفى القلوب، ويملأ حياتنا بالسلام. وعد المسيح لنا واضح "أنا معكم"، حتى فى أصعب الأوقات، لأنه رئيس السلام.

واختتم رئيس الأساقفة مصليًا: "أيها القدير افتح قلوبنا لنستقبل نور العالم المسيح يسوع ونعلن مجده للعالم أجمع".

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية تحتفل بقداس عيد الميلاد المجيد ليلة الرابع والعشرين من ديسمبر بمقر كاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك.



احتفال الكنيسة