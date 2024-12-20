شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة: مؤسسة حياة كريمة حققت تغييرا ملموسا فى حياة العديد من الأسر والان مع تفاصيل الخبر

شارك المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، فى احتفالية الشباب 2024 التي نظمتها مؤسسة حياة كريمة بالتزامن مع اليوم الدولى للتضامن الإنساني، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف، والدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية، واللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط، والدكتور محمد هانى محافظ بنى سويف، والدكتور محمد سامى رئيس جامعة القاهرة، والسفيرة نبيلة مكرم، وممثلي مؤسسة حياة كريمة، ومجلس الأمناء والجهات الشريكة.

وأشار محافظ الجيزة، فى تصريحات له، إلى أن مؤسسة حياة كريمة استطاعت خلال خمس سنوات منذ تأسيسها أن تحقق تغييرًا ملموسًا في حياة العديد من الأسر المصرية من خلال مشروعاتها التنموية والاجتماعية، التي استهدفت تحسين الظروف المعيشية وتوفير فرص الحياة الكريمة للمجتمعات.

ووجه المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، الشكر لكل متطوعى حياة كريمة على جهودهم المخلصة فى سبيل العمل الخدمى والتنموى.

ووجه المحافظ، الشكر لمختلف الجهات والمسؤلين المشاركين بالفاعلية، متمنيًا دوام التوفيق والسداد لجميع المساعى الهادفة لتحقيق الصالح لشعبنا الكريم ورفع مستوى معيشته وتحسين الخدمات المقدمة له.

وشهدت الاحتفالية تكريم مؤسسة حياة كريمة للمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، لجهودة فى دعم أنشطة وفعاليات المؤسسة بما يخدم المواطنين.