شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الاستخارة.. لو هتشترى عربية أو شقة اعرف تدعى تقول ايه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كثير منا يحتار لاتخاذ قرار مصيري قد يغير حياته أو يحتاج أى إشارة على أن هذا الأمر قد يعود عليه بالنفع والخير أو أن هذا الأمر قد يكون نقمة عليه، فمن كان يهم بشراء منزل أو سيارة فيمكنه الاستخارة فقد روى في " صحيح البخاري " عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: " كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها، كالسورة من القرآن، يقول: " إذَا هَمَّ أحَدُكُمْ بالأمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ لِيَقُلِ: اللَّهُمَّ إنِّي أسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ، وأسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ، وَأسألُكَ مِنْ فَضْلِكَ العَظِيمِ، فإنَّكَ تَقْدِرُ ولا أَقْدِرُ، وَتَعْلَمُ وَلا أعْلَمُ، وأنْتَ عَلاَّمُ الغُيُوبِ، اللَّهُمَّ إنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أنَّ هَذَا الأمْرَ خَيْرٌ لي فِي دِيني وَمَعاشِي وَعاقِبَةِ أمْرِي - أو قال: عاجل أمري وآجله - فاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لي، ثُم بارِكْ

وبالتأكيد، دعاء الاستخارة هو دعاء مستجاب يستعين به المسلم فى اتخاذ القرارات الهامة، صلاة الاستخارة سنة، والدعاء فيها يكون بعد السلام كما جاء بذلك الحديث الشريف.

وصفتها: أن يصلي ركعتين مثل بقية صلاة النافلة، يقرأ في كل ركعةٍ فاتحة الكتاب وما تيسر من القرآن، ثم يرفع يديه بعد السلام ويدعو بالدعاء الوارد في ذلك، وهو: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويُسميه بعينه من زواجٍ أو سفرٍ أو غيرهما) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شرّ لى فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى فاصرفه عنى، واصرفنى عنه، وقدر لى الخير حيث كان، ثم أرضنى به

و الاستخارة: هي طلب الخير من الله فى أمر ما.

الدعاء: عبارة عن طلب من العبد لربه.

المعنى العام: يطلب العبد من الله أن يرشده إلى الخير في الأمر الذي يواجهه، سواء كان هذا الأمر زواجًا، سفرًا، وظيفة، أو أي أمر هام آخر.