شكرا لقرائتكم خبر عن المصلون يضيئون الشموع بالكنيسة الأسقفية استعدادا لعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

أضاء المصلون فى الكنيسة الأسقفية بالزمالك الشموع استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد، حيث يترأس المطران سامى فوزى مطران الكنيسة القداس.

ومن المقرر أن يترأس المطران سامى فوزى مطران الكنيسة الأسقفية قداس عيد الميلاد مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر فى تمام الثامنة مساء حيث يستقبل رئيس الأساقفة كبار الزوار والمهنئين فى تمام السابعة مساء.



وتختتم الكنيسة الأسقفية احتفالاتها بقداس ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر ليلة رأس السنة.

وتوفر الكنيسة الأسقفية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التى تعتبر أول الكنائس فى مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.