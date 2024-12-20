شكرا لقرائتكم خبر عن الخارجية الأمريكية: إلغاء جائزة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع والان مع تفاصيل الخبر

قال مساعدة وزير الخارجية الأمريكي باربرا ليف، إن واشنطن ترحب برسائل إيجابية من هيئة تحرير الشام وستتابع إحراز التقدم في هذه المبادئ والإجراءات، مضيفا أنه تم إلغاء جائرة 10 ملايين دولار للإدلاء بمعلومات عن أحمد الشرع.

وأضاف خلال تصريحات لقناة القاهرة الإخبارية: "أننا أخبرنا الشرع أن واشنطن لن تواصل رصد مكافآت للقبض عليه، وناقشنا مع الشرع أولوياته في سوريا ووضع البلاد على طريق التعافي الاقتصادى".

وما زالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامضة، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".