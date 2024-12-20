شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة الإخبارية: وفد أمريكى بحث فى دمشق دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن السفارة الأمريكية في سوريا قالت إن وفدا أمريكيا بحث في دمشق دعم عملية سياسية شاملة بقيادة سورية تؤدي إلى حكومة تحترم حقوق السوريين.

وما زالت الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية في سوريا غامضة، منذ أن تم الإعلان إسقاط نظام بشار الأسد من قبل الفصائل المسلحة التي تقودها هيئة تحرير الشام بقيادة أبو محمد الجولاني، وسط تحذيرات ومطالب للقوى الخارجية ببذل الجهود لتجنب انهيار المؤسسات الحيوية السورية عقب الإطاحة بنظام "الأسد".