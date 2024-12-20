شكرا لقرائتكم خبر عن نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع.. لقاءات واجتماعات وافتتاح مشروعات قومية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال الأسبوع الجارى من 14 إلى 20 ديسمبر، بعدد من الأنشطة التى شملت افتتاح عدد من المشروعات الاستراتيجية والقومية ذات الصلة بقطاع الطاقة المتجددة، وذلك فى إطار حرص الحكومة على تعزيز قدرة الدولة على توفير طاقة نظيفة ومستدامة لدعم التنمية الاقتصادية والصناعية، بجانب عقد عدد من اللقاءات مع الشركاء الدوليين والإقليميين فى مجالات الطيران والثروة المعدنية، علاوة على متابعة موقف عدد من المشروعات الاستثمارية الكبرى والوقوف على آخر التطورات بها، فى إطار حرص الحكومة على تحقيق الأهداف المنشودة منها، وتذليل العقبات أمام تنفيذها.

وجاء فى التقرير الأسبوعى الصادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أن نشاط الدكتور مصطفى مدبولى شمل افتتاح محطة "أبيدوس 1 للطاقة الشمسية" فى صحراء كوم أمبو، وقد بلغت قدرة المحطة 500 ميجاوات باستثمارات نصف مليار دولار على مساحة 10 آلاف م2، فيما أشار إلى أن تدشين المحطة يؤكد أن مصر تتيح فرصة غير مسبوقة للقطاع الخاص الوطنى والعربى والأجنبى للاستثمار على أرضها، كما أن المحطة تؤكد توجه الدولة المصرية نحو وجود تحول نوعى فى كيفية التعامل مع مواردها الطبيعية وتوظيفها بشكل أكثر كفاءة.



يأتى هذا فيما عقد الدكتور مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الجارى أيضًا، لقاء مع رئيس مجلس منظمة الطيران المدنى الدولى وأمينها العام خلال زيارتهما لمصر، وقد أكد أن استضافة مصر للمقر الإقليمى للمنظمة يعكس عمق ومتانة علاقات مصر مع المنظمة الأممية، كما أشار إلى أن الحكومة المصرية تبذل جهودًا حثيثة لتحسين منظومة أمن وسلامة الطيران من خلال تطوير الأنظمة واللوائح ذات الصلة.

كما عقد اجتماعًا لمتابعة الموقف التنفيذى لأعمال تطوير مدينة رأس الحكمة وإعادة تسكين العائلات داخل منطقة "شمس الحكمة"، فيما بلغت قيمة التعويضات التى تم صرفها حتى الآن 5.5 مليار جنيه ضمن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة.

وشمل نشاط الدكتور مصطفى مدبولى خلال الأسبوع الجارى، عقد لقاء مع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى والوفد المرافق له، حيث أكد أن مصر لديها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة فى قطاع الصناعة، كما أشاد بالتعاون القائم بين مصر والسعودية فى قطاعى البترول والتعدين.



وإلى جانب ما سبق، فقد ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع اللجنة العليا لمياه النيل، وقد أشار إلى حرص الدولة المصرية على دعم الجهود التنموية بدول حوض النيل فى مختلف المجالات بما فى ذلك مشروعات توليد الطاقة الكهرومائية.



ووفقًا للتقرير، فقد عقد رئيس مجلس الوزراء لقاء مع رئيس شركة "فوربس جلوبال هولدنج" والوفد المرافق له، لمتابعة مشاورات إنشاء برج "فوربس" بالعاصمة الإدارية الجديدة، معربًا عن ترحيبه بالتعاون مع "فوربس العالمية" لتنظيم مؤتمرها السنوى بالعاصمة الإدارية، والذى سيناقش أبرز التحديات الاقتصادية العالمية.



وتضمن نشاط الدكتور مصطفى مدبولى أيضًا، وفقًا للتقرير، لقائه مع المدير التنفيذى لشركة "جنرال إلكتريك هيلثكير" والوفد المرافق له، حيث استعرض مشروع تصنيع أجهزة "السونار" فى مصر فى إطار جهود الحكومة لتوطين صناعة الأجهزة الطبية، وأكد استعداد الحكومة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز لبحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية.

وأخيرًا، أشار التقرير إلى ترأس الدكتور مصطفى مدبولى اجتماع المجلس القومى للسكان، حيث تم استعراض أبرز ملامح الخطة التنفيذية العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية 2023-2030

نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع

نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع



نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع



نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع



نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع



نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع



نشاط رئيس الوزراء فى أسبوع