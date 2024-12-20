«الإجراءات الجنائية» تشريع يستجيب للتوصيات الأممية.. غدا بـ"الخليج 365"

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القاهرة - سامية سيد - تنشر ”الخليج 365” فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، «الإجراءات الجنائية» تشريع يستجيب للتوصيات الأممية.. ثورة قانونية فى "حقوق الإنسان".. حماية غير مسبوقة للمبلغين والشهود على مكافحة الفساد.. بدائل جديدة للحبس الاحتياطى ذوو الإعاقة فى قلب العدالة.. حقوق جديدة فى التحقيقات والمحاكمات.. وتعديلات لضمان حقوق الأطفال فى مراحل التحقيق..

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ـ «الإجراءات الجنائية» تشريع يستجيب للتوصيات الأممية.. ثورة قانونية فى "حقوق الإنسان".. حماية غير مسبوقة للمبلغين والشهود على مكافحة الفساد.. بدائل جديدة للحبس الاحتياطى ذوو الإعاقة فى قلب العدالة.. حقوق جديدة فى التحقيقات والمحاكمات.. وتعديلات لضمان حقوق الأطفال فى مراحل التحقيق

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