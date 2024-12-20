شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأسقفية تبدأ احتفال إضاءة الشموع استعدادا لعيد الميلاد المجيد والان مع تفاصيل الخبر

بدأ منذ قليل احتفال الكنيسة الأسقفية بالزمالك إضاءة الشموع استعدادا لاحتفالات عيد الميلاد المجيد.

يعتبر عيد الميلاد المجيد من أهم الأعياد المسيحية فى تاريخ الكنيسة، وتنظم العديد من الكنائس فعاليات استعداداً للعيد، فالكنيسة الأسقفية الإنجليكانية بالزمالك أعلنت عن عدة فعاليات منها احتفال على ضوء الشموع مساء اليوم.

ومن المقرر أن يترأس المطران سامى فوزى مطران الكنيسة الأسقفية قداس عيد الميلاد مساء يوم الثلاثاء الموافق 24 ديسمبر فى تمام الثامنة مساء حيث يستقبل رئيس الأساقفة كبار الزوار والمهنئين فى تمام السابعة مساء.



وتختتم الكنيسة الأسقفية احتفالاتها بقداس ليلة رأس السنة يوم الثلاثاء الموافق 31 من شهر ديسمبر ليلة رأس السنة.

وتوفر الكنيسة الأسقفية خدمة الترجمة الفورية للغة الإشارة وخصصت ركنًا للصم وضعاف السمع داخل كاتدرائية جميع القديسين بالزمالك، وذكرت الكنيسة الأسقفية، أن تلك الخدمة يقدمها رامز بخيت خادم الصم بكنيسة مصر القديمة الأسقفية التى تعتبر أول الكنائس فى مصر المعنية بخدمة الصم وضعاف السمع.