شكرا لقرائتكم خبر عن ‌الصحة العالمية: رواندا تعلن انتهاء تفشى فيروس ماربورج والذى ينتقل من الخفافيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت منظمة الصحة العالمية فى بيان لها، إن حكومة رواندا أعلنت اليوم انتهاء تفشى مرض فيروس ماربورج مع عدم الإبلاغ عن أي حالات جديدة خلال الأيام الـ 42 الماضية بعد أن جاءت نتيجة اختبار آخر مريض سلبية للفيروس مرتين، وفقًا للبروتوكول المعتاد لإنهاء هذا النوع من الأوبئة.

وأضافت، إنه كان تفشي المرض، الذي تم تأكيده فى 27 سبتمبر 2024، أول تفشي لمرض فيروس ماربورج تشهده رواندا. وتم تسجيل ما مجموعه 66 حالة مؤكدة و15 حالة وفاة. وكانت ما يقرب من 80% من الحالات بين العاملين الصحيين الذين أصيبوا بالعدوى أثناء تقديم الرعاية السريرية لزملائهم والمرضى الآخرين.

ولوقف انتشار الفيروس وإنقاذ الأرواح، شنت السلطات الصحية الرواندية، بدعم من منظمة الصحة العالمية والشركاء، استجابة شاملة، مع مجموعة كبيرة من التدابير من مراقبة الأمراض والاختبار والوقاية من العدوى ومكافحتها وتتبع المخالطين، إلى الرعاية السريرية والتوعية العامة. وساعدت هذه الإجراءات في الحد من انتشار الوباء، حيث انخفضت الحالات إلى النصف بين الأسبوعين الثاني والثالث بعد اكتشافها وانخفضت بنحو 90% بعد ذلك.

وقال الدكتور برايان تشيرومبو، ممثل منظمة الصحة العالمية في رواندا: "إن الاستجابة القوية من جانب رواندا تظهر مدى أهمية القيادة الملتزمة والجهود المتضافرة من جانب الشركاء ونظام صحى قوى في معالجة حالات الطوارئ الصحية العامة وإنقاذ الأرواح وحمايتها وكذلك حماية صحة الأفراد والمجتمعات".

وكان نشر خبراء منظمة الصحة العالمية وفريق من المستجيبين الأوائل الوطنيين من بلدان أخرى في المنطقة والتعبئة القوية للجهود الوطنية من العوامل الأساسية فى تعزيز الاستجابة للتفشي. وقد تلقت آخر حالة مؤكدة نتائج اختبار تفاعل البوليميراز المتسلسل السلبية الثانية فى 7 نوفمبر، مما أدى إلى بدء العد التنازلى لمدة 42 يومًا لإعلان نهاية تفشي المرض، وفقًا لتوصية منظمة الصحة العالمية.

وتواصل منظمة الصحة العالمية العمل بشكل وثيق مع السلطات الوطنية للحفاظ على التدابير الحاسمة لضمان الكشف السريع والاستجابة في حالة ظهور أي تفشى أو انتشار جديد للفيروس. وستواصل منظمة الصحة العالمية دعم وزارة الصحة لتنفيذ برنامج رعاية شامل ودعمه للأشخاص الذين تعافوا من مرض فيروس ماربورج لمساعدتهم على التغلب على أى آثار جانبية قد يتعرضون لها.

ينتمي الفيروس المسبب لمرض ماربورج إلى نفس عائلة الفيروس المسبب لمرض فيروس الإيبولا. وهو شديد الضراوة حيث يتراوح معدل الوفيات بين 24% و88%. وفي هذا التفشى، كان معدل الوفيات فى أدنى مستوياته، حيث بلغ حوالى 23%. وينتقل فيروس ماربورج إلى البشر من خفافيش الفاكهة وينتشر بين البشر من خلال الاتصال المباشر بسوائل الجسم للأشخاص المصابين والأسطح والمواد.