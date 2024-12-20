شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز حماية المستهلك يطلق مبادرة لضبط التجارة الإلكترونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يطلق جهاز حماية المستهلك يوم الاحد المقبل مبادرة تحت عنوان " تجارة الكترونية مُنضبطة “لوضع آليات وضوابط للتجارة الإلكترونية في السوق المصري، بحضور إبراهيم السجينى رئيس جهاز حماية المستهلك وبمشاركة كافة مُمثلي شركات ومنصات التجارة الإلكترونية ، والمؤثرين المعنيين علي مواقع التواصل الإجتماعي .

وكان جهاز جهاز حماية المستهلك، قد حذر جموع المستهلكين من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية المُضللة، والتسوق من خلال مواقع غير آمنة، والتي من خلالها، يتم اختراق خصوصيتك وبياناتك الشخصية كما ناشد الجهاز، المستهلكين، بضرورة التسوق عبر موقع آمن WebsiteSecure، يُحافظ علي البيانات الشخصية وأرقام بطاقتك الإتمانية، المُستخدمة في الشراء، فضلا عن، ضرورة التأكد من صحة البيانات والأرقام الخاصة بقيمة المشتريات وتفاصيل البطاقة البنكية مع الحرص علي الشراء من المواقع التي توجد لها مقار داخل جمهورية مصر العربية، مع قراءة الشروط والأحكام وخاصة شروط وسياسة الإستبدال والاسترجاع بعناية.

‎وأهاب الجهاز بالمواطنين بعدم اختيار الدفع المُسبق للمنصات المجهولة وغير المُعتمدة والتي ليس لها كيان تجاري علي أرض الواقع، وعدم ربط البطاقات البنكية مع هذا النوع من المنصات ، كما يُحذر الجهاز جموع المستهكلين، بعدم شراء الأدوية والمنتجات الطبية إلا من الأماكن المُصرح لها بذلك.

‎ويهيب الجهاز بالتُجار والموردين، الالتزام بأحكام قانون حماية المستهلك.

‎وللإبلاغ عن أي مخالفات أو ممارسات سلبية غير مُنضبطة يرجي التواصل وذلك من خلال الوسائل التالية:

‎- الإتصال بالخط الساخن ( 19588) من خلال الخط الأرضي.