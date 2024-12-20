شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: أكثر من ثلث الأطباء يلجؤون لممارسة الطب الدفاعى خوفا من المقاضاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النقابة العامة للأطباء، إنه فى أحدث دراسة علمية طبية تم نشرها بواسطة مجموعة من العلماء والأطباء المصريين، وشارك فيها الدكتور محمد جاب الله - استشاري الطب الشرعي وعضو مجلس نقابة أطباء الدقهلية، ظهرت نتائج صادمة حول ممارسة ثلث الأطباء المصريين للطب الدفاعي، وهو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها خوفا من المساءلة القانونية و قضايا المسؤولية الطبية.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن الطب الدفاعي هو الذي يعتمد على إجراء فحوصات طبية وتشخيصية وعلاجية مبالغ فيها، كما يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطرة والمعقدة، ومع المرضى الذين سبق لهم تقديم شكاوى وكل ذلك خوفا من المساءلة القانونية وقضايا المسؤولية الطبية.

و أظهر البحث أن أغلبية الأطباء في التخصصات الجراحية و خاصة في المستشفيات الحكومية يلجئون للطب الدفاعي، وكلما زادت خبرة الطبيب كلما لجأ للطب الدفاعي كما أن الأغلبية من الأطباء الذين لجأوا للطب الدفاعي سبق وأن تعرضوا لشكاوى قانونية وتهديد بالمقاضاة من جانب المرضى وذويهم.

و أوضحت الدراسة أن الطريقة الوحيدة لتقليل ممارسة الطب الدفاعي هو في إنشاء محاكم و هيئات متخصصة في بحث قضايا المسؤولية الطبية، ووجود شركات تأمين ضد مخاطر و أخطاء مهنة الطب، وكذلك التدريب والتثقيف المستمرين للأطباء في المجال الطبي والقانوني.

و أكد الفريق البحثي أن الطب الدفاعي له أثر سلبي كبير على المرضى في المقام الأول؛ حيث يحاول الأطباء تأمين أنفسهم مهنيا وقانونيا بطلب فحوصات تشخيصية وعمل خطط علاجية مبالغ فيها، مما يرهق المريض ماديا، وكذلك يتجنب الأطباء التعامل مع الحالات الخطيرة و المرضى الذين سبق لهم التقدم بشكاوي قانونية، و ذلك في محاولة من الأطباء لتجنب الشكاوى القانونية

وتابعت: بالتالي فإن الحل الوحيد هو وجود جهات متخصصة للفصل في قضايا المسؤولية الطبية و عمل تأمين ضد مخاطر المهنة دون تهديد الأطباء بالحبس و التشهير، و إلا فإن المتضرر الأول والأخير هو المريض المصري.



