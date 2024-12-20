شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد بالأقصر يجذب السائحين لجودة المنتجات الغذائية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

تعتبر أسواق اليوم الواحد واحدة من أهم المبادرات التى تنفذها وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، حيث تستمر فى إطلاق أسواق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة بعد نجاح التجربة وتزايد المواطنين على شراء السلع والمنتجات، وانطلقت اليوم مبادرة سوق اليوم الواحد فى محافظة الأقصر عاصمة السياحة العالمية، حيث تم افتتاح سوق اليوم الواحد لعرض وبيع السلع الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 30% عن مثيلاتها في السوق الخارجي برعاية وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وتعتبر طريقة عرض المنتجات الغذائية وجودتها فضلا عن توافر السلع بكميات كبيرة من خلال الشركة القابضة للصناعات وشركاتها التابعة لوزارة التموين جعل الأجانب المقيمين في محافظة الأقصر للسياحة يقومون بشراء منتجاتهم من سوق اليوم الواحد بالأقصر على غرار الأسواق الأوروبية من حيث طرق عرض المنتجات وجودتها حيث يأتي تنظيم أسواق اليوم الواحد ضمن خطة وزارة التموين والتجارة الداخلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التنمية في القطاع التجاري وزيادة القوة الشرائية، وتهدف هذه الخطة إلى دعم الفئات الأكثر احتياجًا من خلال توفير السلع بأسعار مناسبة، مع التركيز على المناطق ذات الكثافة السكانية العالية لضمان وصول الخدمة لأكبر عدد ممكن من المواطنين، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

وفي إطار تنفيذ توجيهات الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية بتعميم تجربة أسواق اليوم الواحد بكل المحافظات لتكثيف ضخ السلع الغذائية للمواطنين، نظمت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين سوق اليوم الواحد بميدان سيدي أبو الحجاج بمحافظة الأقصر، والذى يتم افتتاحه للمرة الأولى لخدمة أهالي المدينة وتلبية احتياجاتهم.