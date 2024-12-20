شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة التموين تنظم سوق اليوم الواحد بالإسماعيلية.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في إطار جهود وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وتوفير السلع الأساسية بأسعار تنافسية، حرصت الشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين على تنظيم سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسماعيلية.

جاء افتتاح سوق اليوم الواحد بمحافظة الإسماعيلية تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين، بتعميم مبادرة سوق اليوم الواحد في جميع محافظات الجمهورية، حيث تهدف المبادرة إلى تقديم خدمات متكاملة للمواطنين من خلال عرض السلع والمنتجات بأسعار مخفضة، بالإضافة إلى دعم المنتجين المحليين وتشجيعهم على عرض منتجاتهم في هذه الأسواق.

ونجحت مبادرة وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور شريف فاروق وزير التموين على مدار الأسابيع الماضية في إطلاق السوق اليوم الواحد بالمحافظات المختلفة، وتوفر الشركة القابضة للصناعات الغذائية برئاسة الدكتور مهندس علاء ناجى رئيس الشركة، كميات كبيرة من جميع السلع الغذائية ومنتجات الخضراوات الفاكهة واللحوم والدواجن ذات جودة عالية وعرض المنتجات بطرق مميزة على غرار الأسواق الأوروبية لأول مرة في مصر مما أدى إلى زيادة إقبال المواطنين على شراء السلع لانخفاض الأسعار من 20 إلى 30% عن الأسواق الأخرى فضلا عن تميزها بجودة عالية.