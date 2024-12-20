شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الوزارات.. ازاى تحصل على المعاش المبكر أول يناير 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت دواوين الوزارات، اليوم، نشاطا مكثفا فى إطار المتابعات اليومية للوزراء أو الجولات الميدانية، وفى هذا الإطار يرصد الخليج 365 حصاد الوزارات على مدار اليوم.

ازاى تحصل على المعاش المبكر أول يناير 2025

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