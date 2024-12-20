شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار زيت الطعام اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، زيت الطعام بأسعار مناسبة، وذلك ضمن ما يطرحه من مواد وسلع غذائية من السكر، والأرز، والبقوليات، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه، واللحوم والدواجن.

وجاءت قائمة أسعار زيت الطعام بـ سوق اليوم الواحد في إمبابة، اليوم، على النحو التالي:

- عبوة زيت الخليط زنة 800 مللي بـ50 جنيهًا.

- عبوة زيت الخليط زنة 900 مللي بـ57 جنيهًا.

- عبوة زيت الخليط زنة 1 لتر بـ64 جنيهًا.

- عبوة زيت الذرة زنة 1 لتر بـ89.5 جنيه.

- عبوة زيت عباد زنة 1 لتر بـ68 جنيهًا.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

ودعت محافظة الجيزة، المواطنين بزيارة السوق، للحصول على كل احتياجاتهم بأسعار مناسبة، وذلك في إطار خطه الدولة لتوفير السلع الأساسية لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.