شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى إمبابة يطرح الطماطم بـ5 جنيهات والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، الطماطم بسعر 5 جنيهات للكيلو الواحد، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة.

ويوفر السوق، والذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة.

وطرح السوق، اليوم، 2 كيلو بطاطس "شبكة" بـ15 جنيهًا، و2 كيلو بصل أحمر "شبكة" بـ27 جنيهًا، و2 كيلو بصل أبيض "شبكة" بـ35 جنيهًا، وكيلو الخيار بـ18 جنيهًا، وكيلو الليمون بـ40 جنيهًا، وكيلو الكوسة بـ15 جنيهًا، وكيلو الفلفل الرومي بـ15 جنيهًا، وكيلو الباذنجان العروس أو الأبيض بـ12 جنيهًا، وكيلو الباذنجان الرومي بـ8 جنيهات، وكيلو الجزر بـ10 حنيهات.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت حتى الآن، افتتاح سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.