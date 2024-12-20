شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى إمبابة يطرح السكر بـ30 جنيها للأسبوع الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، كيلو السكر بسعر 30 جنيهًا، وذلك ضمن ما يوفره من مواد وسلع غذائية أساسية بأسعار مناسبة للأسبوع الرابع على التوالي.

ويوفر السوق، والذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة.

وتستهدف محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين، تنظيم أسواق اليوم الواحد بأحياء (إمبابة، والوراق، وبولاق الدكرور، والعمرانية، والمنيرة الغربية)، كمرحلة أولى، لتحقيق أكبر استفادة وتوفير السلع الغذائية بأسعار تناسب المواطنين.

وتعد أسواق اليوم الواحد، نموذجًا متكاملًا لدعم التجار والمواطنين من خلال تسويق المنتجات بأسعار مخفضة للمستهلكين، إذ تقام أسبوعيًا لتوفير السلع من المنتج إلى المستهلك مباشرة دون المرور على حلقات التداول بين التجار.