شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار اللحوم اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024 فى أسواق اليوم الواحد والان مع تفاصيل الخبر

طرح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع فى حى إمبابة، اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، كيلو اللحوم السوداني بـ275 جنيهًا، وكيلو الدواجن البرازيلي أو المحلي بـ135 جنيهًا، وذلك للأسبوع الرابع على التوالى.

ويوفر السوق، والذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضراوات والفواكه.

ويعقد السوق يوم الجمعة من كل أسبوع لخدمة أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق، على أن يتم إعادة فتح الشارع لحركة المرور بصورة طبيعية باقى أيام الأسبوع.

واستمرارًا لخطة سوق اليوم الواحد، التي تعتبر خطوة جديدة ضمن سلسلة الأسواق التي تهدف إلى ضبط الأسعار وتوفير السلع مباشرة للمستهلكين، تعمل محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، على تعميم فكرة أسواق اليوم الواحد بالأحياء، لتقليل حلقات تداول المنتجات وخفض تكاليف النقل والنزول بالأسعار النهائية للمستهلك.