شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس الثانى يستقبل رائدة العمل المجتمعى ماجى جبران والان مع تفاصيل الخبر

استقبل قداسة البابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية بالمقر البابوى بالقاهرة، اليوم الجمعة، رائدة العمل المجتمعى ماجى جبران، وبرفقتها قيادات المؤسسات التي تخدم معها فى عدة مجالات.

ورحب بهم قداسة البابا وتعرف على كل واحد منهم، والمجال الذي يخدم فيه. وأثنى قداسته على الجهود التي يبذلونها في مجالات التعليم والتنمية والصحة، معربًا عن سعادته بلقائهم وتقديره الكبير والأدوار التي يقدمونها لخدمة المجتمع والإنسان المصري.

وألقى كلمة روحية تحدث فيها عن أهمية المحبة لافتًا إلى أنها:

- تسبق الخدمة.

- تسبق العطية.

- تسبق الفرحة.

مشيرًا إلى الآية: "لأَنَّ مَحَبَّةَ اللهِ قَدِ انْسَكَبَتْ فِي قُلُوبِنَا بِالرُّوحِ الْقُدُسِ الْمُعْطَى لَنَا" (رو ٥: ٥).

وتم عرض مقاطع فيديو للأنشطة والخدمات التى يقدمونها.

و"ماجي جبران" المعروفة باسم (ماما ماجي) هي أستاذة في مجال علوم الحاسب بالجامعة الأمريكية، لكنها تركت عملها الجامعى منذ عام 1989 وتفرغت لخدمة الأطفال الفقراء والمهمشين وأسست وقتها جمعية خيرية تهدف إلى تحسين أحوال الأطفال المعيشية و الأسر التى تعيش في المناطق الأشد فقرًا فى قرى صعيد مصر وفي المناطق العشوائية في القاهرة، وانضم إليها بعض المتطوعين من رجال أعمال وشباب متخصصين، فأسست مدرستين في مناطق عشوائية إلى جانب عدد كبير من الحضانات وبيوت إيواء للأطفال، كما يقدمون خدمات صحية وتنموية.