شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الداخلية توزع ملابس شتوية على المواطنين ..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

واصلت وزارة الداخلية توزيع مستلزمات شتوية وهدايا عينية على قاطنى المناطق الحضارية الجديدة، ويأتى ذلك في إطار الدعم المستمر الذى تقدمه الوزارة لأهالى تلك المناطق على مدار العام لتخفيف الأعباء عنهم وتوفير حياة كريمة لهم.



جاء ذلك في إطار مبادرة كلنا واحد تحت رعاية رئيس الجمهورية وانطلاقا من الدور المجتمعى لوزارة الداخلية.