شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: تكاثر السحب على سيناء والسواحل الشرقية وأمطار بهذه المناطق والان مع تفاصيل الخبر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال المتابعة المستمرة لحالة الطقس وأخر صور الأقمار الصناعية ، استمرار تكاثر السحب المتوسطة علي سيناء والسواحل الشرقية قد يصاحبها سقوط الأمطار.

وتابعت هيئة الأرصاد : تلاشى فرص سقوط الأمطار وتحسن فى الأحوال الجوية على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى خلال الساعات القادمة، كما تسود أجواء باردة نسبيا نهارا بسبب تكون السحب الذي يحجب أشعة الشمس كما تكون الأجواء شديدة البرودة ليلا علي معظم الأنحاء .

ويسود اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية .

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى ، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحري ومدن القناة وخليج السويس ، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية احيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12.