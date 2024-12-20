شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على مواعيد الإجازات الرسمية فى عام 2025 والان مع تفاصيل الخبر

مع اقتراب العام الجديد 2025، يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة مواعيد الإجازات الرسمية، للعام الميلادي الجديد.

وفى التقرير التالى ينشر ”الخليج 365” الإجازات الرسمية لعام 2025 بالتواريخ والمناسبات، التى تشمل الأعياد الوطنية والدينية والعطلات الموسمية، كالآتى:

7 يناير الثلاثاء عيد الميلاد المجيد

25 يناير السبت عيد الشرطة - وثورة 25 يناير

30 مارس الأحد عيد الفطر المبارك

31 مارس الإثنين أجازة عيد الفطر المبارك

21 أبريل الإثنين عيد شم النسيم

25 أبريل الجمعة عيد تحرير سيناء

1 مايو الخميس عيد العمال

5 يونيو الخميس إجازة يوم وقفة عرفات

6 يونيو الجمعة عيد الأضحى المبارك

7 يونيو السبت إجازة عيد الأضحى المبارك

26 يونيو الخميس رأس السنة الهجرية

30 يونيو الإثنين ثورة 30 يونيو

23 يوليو الأربعاء عيد الثورة

4 سبتمبر الخميس عيد المولد النبوى الشريف

6 أكتوبر الإثنين عيد القوات المسلحة