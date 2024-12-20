شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم.. عيار 24 يتراجع والسبائك تهبط لأدنى مستوى خلال 24 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار السبائك الذهب اليوم الجمعة 20-12-2024 بدون إضافة المصنعية، وذلك عقب تراجع سعر جرام الذهب من عيار 24 وهو المكون الأساسي لحركة السبائك الذهب في السوق المصرية.

وجاءت أرخص سبيكة ذهب في مصر وزن واحد جرام من عيار 24 بمبلغ 4425 جنيهًا بعد إضافة المصنعية، وذلك في أغلب الشركات المنتجة للسبائك الذهب.

وخلال السطور التالية ننشر أسعار السبائك اليوم عقب افتتاح التداولات على الذهب في مصر، وكذلك بعد إضافة مصنعية السبائك الذهب.

وتسجل أسعار السبائك الذهب في مصر، تحركًا نحو الهبوط بعد هبوط الأسعار صباحًا، وسجل سعر السبيكة الذهب وزن 2.5 جرام 10750 جنيها وبلغ سعر سبيكة الذهب وزن 5 جرامات سعر 21500 جنيه وسعر سبيكة الذهب وزن 10 جرامات 34000 جنيه.