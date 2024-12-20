شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن الإسعاف النهرى فى 5 جزر نيلية والان مع تفاصيل الخبر

أكدت هيئة الإسعاف المصرية عبر صفحتها على فيسبوك، أنها تقدم خدمات الإسعاف النهرى لجميع المواطنين فى 5 جزر نيلية ويمكن طلب الإسعاف النهرى من حلال الخط الساخن 123.

”الخليج 365” يستعرض تحليل معلوماتى فى س و ج حول كل ما يتعلق بالإسعاف النهرى:

هل هيئة الإسعاف بها لانشات إسعاف نيلية؟

- يوجد إسعاف نهرى ممثل فى 11 لانش بالنيل

هل يتم دفع مبالغ مالية مقابل الحصول على خدمة الإسعاف النهرى؟

- أى مريض مصاب يتم نقله وإسعافه مجاناً.

هل يتم إسعاف مصابى الجزر النيلية مجانا؟

- طبعا، طاقم الإسعاف على اللانش بينقله لأقرب نقطه إخلاء على البر، ومن هناك سيارة إسعاف من أسطول هتنقله لأقرب مستشفى تابع لوزارة الصحة والسكان، مجانا.

هل لانش الإسعاف النهرى مجرد وسيلة نقل للبر؟

- اللانش فيه نفس تجهيزات سيارة الإسعاف من أجهزة ومستلزمات طبية وأدوية، ومجهز للتعامل مع أشد الحالات الطبية الطارئة وأصعبها.

كيف يقوم سكان الجزر بطلب الاسعاف النهرى ؟

كل خدمات الإسعاف الطارئة بيتم الحصول عليها بالخط الساخن 123 وبيعمل على مدار الساعة .



الإسعاف النهرى

أين يوجد مكان لانشات الاسعاف النهرى ؟فى الجزر النيلية المختلفة