شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من مركز المناخ لمزارعى القمح والان مع تفاصيل الخبر

قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، أن موسم القمح الحالى يختلف عن المواسم السابقة والطقس يختلف عن السنوات السابقة لذلك يجب أن تكون المعاملات والإجراءات مختلفة ومتوافقة مع هذه التغيرات .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح:

1- القمح المنزرع من أول هاتور " مر عليه شهر تقريبًا ":

ينصح عدم تأخير رية المحاياة / التشتية عن 25 – 30 يوم عدا فى حال سقوط أمطار أو الأرض بتمسك المياه.

مكافحة الحشائش العريضة قبل الري بيوم ، ورش الحشائش الرفيعة يكون الرش بعد الري والمبيدات المشتركة يكون بعد الري .

ضرورة إضافة من 10- 12 لتر حامض فسفوريك أو منقوع السوبر فوسفات مع رية المحاياة ( التشتية ) لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الارض بالرطوبة أو بسبب انخفاض الجو ليلاً .

يجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.

2- الغلة المنزرعة الأيام الماضية " نموها ضعيف شوية بسبب البرد بتاع بالليل والشبورة".

اجراء الرش للزراعات دي بعالى الفسفور ( > 40%) مع سيتوكينين 4% او الاحماض الامينية للمساعدة في دعم النمو بسبب الأجواء الباردة وزيادة فرق حرارة الليل والنهار .

فى حال سقوط أمطار لابد من تصفية الأرض من المياه بسرعة لانها سوف تجعل الأرض باردة وتضعف النمو اكتر للزراعات المزروعة منذ 15 يوم فأقل .

3- القمح المتأخر الذى يتم زراعته هذه الأيام

للزراعة المتأخرة .. يفضل أن تكون الأصناف التى سيتم زراعتها هي أصناف مصر 4 – سخا 95 - سدس 14 – سدس 15 لأنهم مبكرين.

ضرورة نقع التقاوي فى محلول مخفف من نترات البوتاسيوم لمدة ساعة قبل الزراعة بيوم ولو الأرض فيها نسبة ملوحة يتم النقع في محلول ملحي ( مياه صرف زراعي) .

يفضل إضافة شيكارة يوريا مع الزراعة ( كجرعة تنشيطية ) لتسريع ظهور القمح في سطح الأرض وزيادة نمو البادرات ..

للزراعة المتأخرة ( بحري) بعد ذرة أو فاصوليا او كرنب وغيره ، يتم علي نفس الخطوط حتي لا يتأخر في الزراعة ، مع ضرورة نثر سوبر فوسفات ( 200 ك) و 50 ك كبريت زراعي ( لو قدرت) على الخطوط قبل الزراعة للتدفئة وتسريع الانبات ولو بعد بطاطس شتوي ( نحرث ونحط السوبر والكبريت وشيكارة يوريا مع الزراعة ) .

