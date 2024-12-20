شكرا لقرائتكم خبر عن نصائح عاجلة من مركز المناخ لمزارعى القمح والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالجمعة، 20 ديسمبر 2024 09:39 ص
قال الدكتور محمد على فهيم رئيس مركز معلومات المناخ ، أن موسم القمح الحالى يختلف عن المواسم السابقة والطقس يختلف عن السنوات السابقة لذلك يجب أن تكون المعاملات والإجراءات مختلفة ومتوافقة مع هذه التغيرات .وفى التقرير التالى نتعرف على أهم النصائح:
1- القمح المنزرع من أول هاتور " مر عليه شهر تقريبًا ":
ينصح عدم تأخير رية المحاياة / التشتية عن 25 – 30 يوم عدا فى حال سقوط أمطار أو الأرض بتمسك المياه.
مكافحة الحشائش العريضة قبل الري بيوم ، ورش الحشائش الرفيعة يكون الرش بعد الري والمبيدات المشتركة يكون بعد الري .
ضرورة إضافة من 10- 12 لتر حامض فسفوريك أو منقوع السوبر فوسفات مع رية المحاياة ( التشتية ) لزيادة تنشيط الجذور في ظروف نقص التهوية بسبب تشبع الارض بالرطوبة أو بسبب انخفاض الجو ليلاً .
يجب عدم تعطيش النباتات خاصة أثناء فترات التفريع وطرد السنابل، وفي كل الأحوال يجب عدم الإسراف في مياه الري.
2- الغلة المنزرعة الأيام الماضية " نموها ضعيف شوية بسبب البرد بتاع بالليل والشبورة".
اجراء الرش للزراعات دي بعالى الفسفور ( > 40%) مع سيتوكينين 4% او الاحماض الامينية للمساعدة في دعم النمو بسبب الأجواء الباردة وزيادة فرق حرارة الليل والنهار .
فى حال سقوط أمطار لابد من تصفية الأرض من المياه بسرعة لانها سوف تجعل الأرض باردة وتضعف النمو اكتر للزراعات المزروعة منذ 15 يوم فأقل .
3- القمح المتأخر الذى يتم زراعته هذه الأيام
للزراعة المتأخرة .. يفضل أن تكون الأصناف التى سيتم زراعتها هي أصناف مصر 4 – سخا 95 - سدس 14 – سدس 15 لأنهم مبكرين.
ضرورة نقع التقاوي فى محلول مخفف من نترات البوتاسيوم لمدة ساعة قبل الزراعة بيوم ولو الأرض فيها نسبة ملوحة يتم النقع في محلول ملحي ( مياه صرف زراعي) .
يفضل إضافة شيكارة يوريا مع الزراعة ( كجرعة تنشيطية ) لتسريع ظهور القمح في سطح الأرض وزيادة نمو البادرات ..
للزراعة المتأخرة ( بحري) بعد ذرة أو فاصوليا او كرنب وغيره ، يتم علي نفس الخطوط حتي لا يتأخر في الزراعة ، مع ضرورة نثر سوبر فوسفات ( 200 ك) و 50 ك كبريت زراعي ( لو قدرت) على الخطوط قبل الزراعة للتدفئة وتسريع الانبات ولو بعد بطاطس شتوي ( نحرث ونحط السوبر والكبريت وشيكارة يوريا مع الزراعة ) .
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز