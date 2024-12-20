شكرا لقرائتكم خبر عن اعلام إسرائيلي: إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل لاتفاق والان مع تفاصيل الخبر

أفادت وسائل إعلام إسرائيلي نقلا عن مسؤول بأن إسرائيل وحماس أقرب من أي وقت مضى إلى التوصل إلى اتفاق، وبعد الاتفاق على الإطار العام ستبدأ مناقشات شاقة تستمر أسابيع على الأقل لتحديد أسماء الأسرى والمحتجزين.

وأشار الاعلام الإسرائيلي إلى أن من بين القضايا العالقة هوية الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل والوجهة التي سيتم نقلهم إليها، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في خبر عاجل.

ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.