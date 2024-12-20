شكرا لقرائتكم خبر عن سوق اليوم الواحد فى إمبابة يستقبل المواطنين للأسبوع الرابع على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

فتح سوق اليوم الواحد بشارع الصوامع في حي إمبابة، اليوم الجمعة الموافق 20 ديسمبر 2024، أبوابه للمواطنين، لشراء احتياجاتهم من السلع الغذائية الأساسية بأسعار مناسبة، وذلك للأسبوع الرابع على التوالي.

ويوفر سوق اليوم الواحد في إمبابة، والذي افتتحته محافظة الجيزة بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، جميع السلع الغذائية الأساسية، ومنها الزيت، والسكر، والأرز، والمسلى، والبقوليات والتوابل، واللحوم، والدواجن، ومنتجات الأجبان والألبان، والخضار والفاكهة، بجودة عالية وأسعار مخفضة.

وتعد مبادرة سوق اليوم الواحد جزءًا من الجهود الحكومية، التي تستهدف الحد من تأثير الحلقات الوسيطة في عملية توريد السلع، ما يساهم في تخفيض الأسعار وزيادة المعروض من المنتجات الأساسية، إذ يوفر للمنتجين الفرصة لبيع منتجاتهم مباشرة للمواطنين دون تدخل وسطاء، مما يعزز قدرة المواطنين على الحصول على السلع بأسعار مناسبة.

يُذكر أن محافظة الجيزة شهدت حتى الآن، افتتاح سوق لليوم الواحد في كل من شارع الصوامع بحي إمبابة، لخدمة أهالي أحياء إمبابة والمنيرة الغربية والوراق يوم الجمعة من كل أسبوع، وشارع مترو الساقية بحي العمرانية لخدمة أهالي العمرانية والطالبية وجنوب الجيزة يوم الإثنين من كل أسبوع.



توافد المواطنين