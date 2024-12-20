شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على شروط الحصول على المساعدات النقدية من بنك ناصر الاجتماعى والان مع تفاصيل الخبر

يبجث الكثير من المواطنين عن طرق للحصول على مساعدات النقدية، وذلك للمساهمة فى رفع المعاناة، إذ يقدم بنك ناصر الاجتماعي مساعدات للأسر الفقيرة ومحدودة الدخل والتى تتعرض إلى أزمات ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والصحية الصعبة.

وفى التقرير التالى يستعرض ”الخليج 365” شروط الحصول على المساعدات النقدية والمستندات المطلوبة:

شروط الحصول على المساعدات النقدية

- أن يكون الفرد أو الأسرة فى حالة احتياج وغير قادرين على تلبية احتياجاتهم الأساسية، ويعجز دخلها عن مواجهة الأعباء المعيشية والاجتماعية والصحية الصعبة، ويثبت ذلك من خلال البحث الاجتماعي.

- ضعف الحالة الإجتماعية والصحية للأسرة مثل: " الأرملة – المطلقة – مهجورة العائل – أسرة المسجون – الأيتام ".

- أن يكون أحد أفراد الأسرة مريض، ويحتاج إلى إجراء عملية أو جلسات أو أدوية بتكاليف تفوق قدرة الأسرة المادية.

- أن يكون أحد أفراد الأسرة ملتحق بإحدى الجامعات أو المعاهد الحكومية، ومتراكم عليه مصروفات دراسية، أو يكون فى السنة النهائية ويقوم بعمل مشروع التخرج، والأسرة غير قادرة على سداد هذه المصروفات أو تكلفة المشروع.

• أن يكون أحد أفراد الأسر الفقيرة حصل على شهادة محو الأمية، وأتم دراسته، وحصل على شهادة جامعية.

- تعرض الأسرة أو أحد أفرادها لكارثة أو نكبة مما أدى إلى ضرر فى النفس أو الممتلكات.

إجراءات الحصول على الخدمة.. المستندات الأساسية:

- نموذج طلب الحصول على المساعدة من فرع بنك ناصر الإجتماعى التابع لمحل إقامته.

- صور بطاقات الرقم القومى سارية المفعول بعد الإطلاع على الأصل.

- أصل البحث الإجتماعى معتمد ومختوم.

- شهادات ميلاد الأبناء وخطابات مدرسية تفيد الإنتظام بالمدرسة.

- خطاب الهيئة القومية للمعاشات الحكومية.

- أو خطاب الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية (قطاع عام وخاص).

المستندات المؤيدة للحالة:

- الأيتام: شهادة وفاة الوالدين أو وفاة الأب وزواج الأم.

- المطلقة: قسيمة الطلاق.

- الأرملة: شهادة وفاة الزوج.

- أسرة مهجورة العائل: نموذج هجر من قسم الشرطة يفيد تغيب أو هجر رب الأسرة مدة لا تقل عن ست شهور.

- أسرة المسجون: خطاب أو نموذج من مصلحة السجون أو الرعاية اللاحقة يوضح تاريخ بداية السجن، وتاريخ وفاء المدة.

- المريض أو العاجز: أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى حكومى أو مركز طبى يثبت حالة المرض أو العجز / أو أصل تقرير طبى معتمد ومختوم من مستشفى خاص فى حالة عمليات زرع القواقع أو الكبد أو الكلى ومرفق به تقرير لجنة التأمين الصحى أو المجالس الطبية.

- الطالب الجامعي: بيان معتمد من شئون الطلبة من الكلية أو المعهد الملتحق به الطالب أو الطالبة موضح به قيمة المتأخرات المقيدة عليه / عليها، وبيان النجاح عن الأعوام السابقة.

- محو الأمية: شهادة محو الأمية – الشهادة الجامعية.