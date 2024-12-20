شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم الجمعة 20-12-2024.. أمطار بالسواحل وصقيع على المزروعات والان مع تفاصيل الخبر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم الجمعة 20 ديسمبر 2024، طقس مائل للبرودة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، بارد ليلًا وفى الصباح الباكر على أغلب الأنحاء، شديد البرودة يصل إلى حد الصقيع على المزروعات فى شمال الصعيد ووسط سيناء ومناطق من الصحراء الغربية.

وأشارت هيئة الأرصاد العامة، إلى أنه من المتوقع اليوم أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وفترات متقطعة من القاهرة الكبرى، وأمطار خفيفة إلى متوسطة على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الغربية والوجه البحرى ومدن القناة وخليج السويس، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية أحيانا على فترات متقطعة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة، اليوم، على النحو الآتي: القاهرة العظمى 20 درجة والصغرى 13، والإسكندرية العظمى 20 والصغرى 11، ومطروح العظمى 19 درجة والصغرى 11، وسوهاج العظمى 23 درجة، والصغرى 08، وقنا العظمى 21 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 12.