شكرا لقرائتكم خبر عن 94% من القراء يؤيدون ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية، أيد غالبية القراء ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية.

وأيد 94% من القراء ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية، بينما عارض 6% من القراء ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية.



