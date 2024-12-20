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94% من القراء يؤيدون ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية

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القاهرة - سامية سيد - في استطلاع للراى طرحه ”الخليج 365” على قرائه الأعزاء تحت عنوان هل تؤيد مطالب ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية، أيد غالبية القراء ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية.

وأيد 94% من القراء ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية، بينما عارض 6% من القراء ضرورة متابعة اهتمامات الأطفال على الشبكة العنكبوتية.


 

 

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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