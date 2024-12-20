شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تتأكد من صحة بيانات سيارة قبل شرائها لتجنب فخ السيارات المسروقة؟ والان مع تفاصيل الخبر

وضعت بوابة مرور مصر الإلكترونية خدمة التعرف على بيانات سيارة منعا لوجود مخالفات أو مشاكل قانونية متعلقة بالسيارة التى يرغب فى شرائها المواطنين، لمنع الوقوع فى فخ السيارات المسروقة سواء كانت جديدة أو مستعملة وقبل التعرف التأكد من صحة بيانات المركبة يجب توافر العديد من الشروط.

- كتابة بيانات المركبة نفسها واسم صاحب المركبة رباعى ورقم بطاقته الشخصية

- لابد أن يكون لديك بطاقة شخصية تحمل الهوية المصرية أو جواز سفر

- كافة البيانات الخاصة بترخيص المركبة محل البحث

وعقب توفر ذلك لديك، اتبع الخطوات التالية للتأكد من صحة بيانات السيارة

- الدخول إلى بوابة مرور مصر الإلكترونية

- قم بالنقر على خدمات إلكترونية ومنها أنقر على أيقونة مركباتي

- سيظهر أمامك مجموعة من الخيارات، قم بالنقر على الخيار السادس على يسار الصفحة الخاص بالتأكد من صحة بيانات المركبة

- عقب ذلك أنقر على أيقونة بدء الخدمة واختار نوع المالك حيث سيظهر أمامك خيارين أحدها أفراد والأخرى جهات.

- ثم أدخل إثبات الشخصية وبطاقة الرقم القومى للمالك

- قم بعمل صح على المربع المجاور لعبارة الموافقة على الشروط والأحكام والتى تعنى أنك موافق، ثم أنقر على التالي

- ادخل بيانات ترخيص السيارة والتى من أهمها رقم لوحة السيارة بالحروف والأرقام وتاريخ الإصدار والانتهاء.

- اختار المحافظة التى تقطن بها