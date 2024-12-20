شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الأوقاف تفتتح اليوم 17 مسجدًا جديدًا ضمن خطتها لإعمار بيوت الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تواصل وزارة الأوقاف جهودها لإعمار بيوت الله -عز وجل- بافتتاح 17 مسجدًا جديدًا اليوم الجمعة 18 من جمادى الآخرة 1446 هـ، الموافق 20 من ديسمبر 2024 م، فى مختلف المحافظات، 12 مسجدًا منها إحلالا وتجديدًا، وخمسة مساجد صيانةً وتطويرًا.

وأعلنت الوزارة وصول إجمالى عدد المساجد المفتتحة منذ أول يوليو 2024 م حتى الآن إلى 515 مسجدًا، من بينها 376 مسجدًا إحلالا وتجديدًا، و139 مسجدًا صيانة وتطويرًا، وأكدت أن إجمالى ما تم إحلاله وتجديده وصيانته وفرشه منذ يوليو 2014 م بلغ 12596 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 20 مليارًا و215 مليون جنيه.

وشهدت قائمة المساجد المقرر افتتاحها تنوعًا جغرافيًا واسعًا.. ففى محافظة سوهاج، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمن، قرية عرب الركبات - مركز ساقلتة؛ ومسجد الرحمن، قرية الطوايل الشرقية - مركز ساقلتة.

وفى مطروح، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد أسامة بن زيد، قرية علوش - مطروح؛ ومسجد الزبير بن العوام، قرية سملا - مطروح؛ وإنشاء مسجد الرحمة، مدينة النجيلة - مطروح؛ وصيانة مسجد المدينة المنورة، قرية القصابة - مطروح.

وفى الشرقية، تم إحلال وتجديد مسجد محمد عطية فرحات، منشأة أبو عمر - مركز الحسينية؛ ومسجد سليمان محمد سليمان، عزبة القاضى - كفر موسى عمران - مركز الزقازيق؛ ومسجد الرحمن، كفر الشيخ عيسى - شبرا النخلة.

وفى أسوان، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد عمر بن الخطاب، كرم هاشم - قرية الرمادى قبلى - مركز إدفو؛ وإنشاء مسجد السيد أحمد بن إدريس، قرية العتمور قبلى - مركز كوم أمبو؛ وصيانة مسجد الشيخ البسطاوى، قرية البصيلية قبلى - مركز إدفو؛ ومسجد الصالحين، قرية البصيلية قبلى - مركز إدفو.

وفى بنى سويف، شملت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الرحمة، قرية الحماوى - مركز بنى سويف.

وفى الغربية، تضمنت الأعمال إحلال وتجديد مسجد الإخلاص، عزبة أبو جبل - مركز قطور.

وفى أسيوط، شملت الأعمال صيانة مسجد الصوالح، الطامية - دير القصير - القوصية؛ ومسجد عمر بن الخطاب،آل خليفة - بنى رافع - منفلوط.

وتؤكد هذه الجهود التزام وزارة الأوقاف بتطوير دور العبادة وتحديثها؛ لتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمصلين فى مختلف أنحاء الجمهورية، فى إطار اهتمام الوزارة بإعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًا وروحيًا وفكريًا.