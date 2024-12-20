شكرا لقرائتكم خبر عن استخرج الـ"فيش وتشبيه" من تليفونك عبر بوابة وزارة الداخلية.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير عن خدمات متاحة لإمكانية استخراج الفيش الجنائى، إلكترونيا أو عبر تطبيق على الهواتف المحمولة، وباستخدام الوسائط الجديدة يستطيع المواطن الحصول على الخدمات الإلكترونية للإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية "فيش وتشبيه"، عبر بوابة الوزارة وعبر تطبيق الهواتف المحمولة الذكية.

خطوات استخراج فيش وتشبيه من المنزل:

- الدخول إلى حسابك أو إنشاء حساب جديد https://publicservices.moi.gov.eg/CSR/CreateCSR

- فتح قسم الأدلة الجنائية الموجودة على الصفحة الرئيسية.

- اختيار صحيفة الحالة الجنائية المميكنة.

- استكمال البيانات المطلوبة كاملة واختيار الدفع الإلكتروني.

- بعد الانتهاء من الخطوات وحفظ البيانات، تصلك الصحيفة بعد يومين على عنوان الاستلام الذى تم تحديده، ويمكن أيضا الحصول على الخدمة نفسها من خلال تطبيق وزارة الداخلية عبر الهواتف الذكية.

شروط استخراج الفيش

اشترطت الوزارة لاستخراج الفيش بشكل إلكترونى أن يكون صاحب الطلب قد سبق له استخراج صحيفة حالة جنائية من قبل، بداية من 2019 أو بطاقة رقم قومى وتم أخذ بصماته فيها ويتم استكمال البيانات المطلوبة واختيار الدفع الإلكترونى كما يمكن أيضًا الحصول على نفس الخدمة من خلال تطبيق الوزارة عبر الهواتف الذكية.