شكرا لقرائتكم خبر عن 24 ديسمبر.. إتاحة التقدم لمبادرة "رواد الرؤية المستقبلية" لدعم الابتكارات العلمية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، يوم 24 ديسمبر الجارى، إتاحة التقدم ضمن مبادرة "رواد الرؤية المستقبلية" (FVP) Future Vision Pioneers Initiative، وذلك في إطار توجيهات الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بدعم الطلاب والباحثين من المبدعين والمبتكرين.

وتستهدف المبادرة توجيه الطلاب من التعليم الثانوى والجامعى والباحثين والخريجين فى المرحلة العمرية (من 16 إلى 25 عامًا)، ومساعدتهم في تطوير أفكارهم وابتكاراتهم العلمية وأبحاثهم في إطار مشروعات خدمية واستثمارية، بالإضافة لدعم الأفكار القابلة للتنفيذ لإنشاء حاضنات لرعاية المبدعين والمفكرين، موضحًا أن المبادرة تأتي تكاملاً مع رؤية واستراتيجية مصر 2030، ودعمًا للبحث العلمي وتهيئة بيئة إبداعية تتيح تطوير واستثمار الأفكار العلمية والمشروعات البحثية للشباب في العلوم.

وتنقسم المبادرة إلى عدة مراحل، حيث يتم التسجيل للراغبين في التقدم على الموقع المُعد، ثم اجتياز نموذج الامتحان التأهيلي، والذي يشمل أسئلة في المعلومات العامة، واللغة الإنجليزية، وتكنولوجيا المعلومات، والعلوم الأساسية، ويشترط اجتيازه بمعدل 60%.

وتساعد المبادرة على مشاركة المشروعات التي سيتم اختيارها في المعارض المحلية والدولية، والتسويق لمخرجات المبادرة من أبحاث ومشروعات، إلى جانب تقديم عدد من المزايا للفائزين تشمل منح شهادة معتمدة من الوزارة في نهاية كل مرحلة من البرنامج، وتقديم منح دراسية متخصصة للمتفوقين في بعض الجامعات، والمشاركة فى المسابقات المحلية والدولية، وكذلك المشاركة في برامج صندوق دعم النوابغ والمبتكرين، والمشاركة فى المعارض الدولية البارزة ومنها معرض القاهرة الدولي للابتكار، ومعرض جينيف الدولي، وإكسبو دبي الدولي.

تجدر الإشارة إلى أنه تتم الدراسة حضوريًا في بعض الجامعات.

ويمكن للراغبين في التقدم التسجيل من خلال الرابط التالي:

