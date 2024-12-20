شكرا لقرائتكم خبر عن 4 طرق لتوصيل شكوتك إلى محافظة الجيزة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

يتساءل كثيرٌ من المواطنين بمحافظة الجيزة، عن الوسائل الأساسية للتواصل مع المحافظة وإرسال الشكاوى والبلاغات الخاصة مخالفات البناء، وإشغالات المحال التجارية والباعة الجائلين، وتجمعات القمامة.

وأوضحت محافظة الجيزة، أن الوسائل الأساسية لتلقي شكاوى وبلاغات المواطنين لسرعة التعامل معها، هي:

- رقم واتس اب 01016050453 .

- الخط الساخن 114 .

- البوابة الإلكترونية لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة www.shakwa.eg .

- الخط الساخن للمنظومة 16528.

وشدد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، على رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتعامل الفوري مع الشكاوى التي تتلقاها أجهزة المحافظة عبر القنوات الرسمية بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية.

ودعا المحافظ، المواطنين إلى التفاعل الإيجابي وتقديم الشكاوى والمقترحات من خلال القنوات الرسمية المتاحة، مؤكدًا على أن جميع الشكاوى تخضع للدراسة الجادة والعمل على معالجتها بشكل فوري.