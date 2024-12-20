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الحوسبة والتقنية الكمية أبرزها.. تخصصات منح المبادرة المصرية اليابانية للتعليم

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القاهرة - سامية سيد - يواصل قطاع الشئون الثقافية والبعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الإدارة المركزية للبعثات، إتاحة التقدم بالنظام التنافسي للحصول على منح دراسية، مهمات علمية لأبحاث ما بعد الدكتوراة بدولة اليابان، ومدتها 5 أشهر، وذلك للمشاركة في مشروعات بحثية في مجال الذكاء الاصطناعي.

ويتاح التقدم فى  التخصصات الآتية:

1- الإدارة اللامركزية للبيانات الشخصية (DMPD).

2- الذكاء الاصطناعي الشخصي.

3- الحوسبة عالية الأداء.

4- التعلم الآلي النظري.

5- الحوسبة المتنقلة والذكاء الاصطناعي.

6- الاتصالات اللاسلكية والذكاء الاصطناعي.

7- الرؤية الحاسوبية.

8- التقنية الكمية.

وأفاد الإعلان، أن التقديم يتم بتسليم المستندات المطلوبة ورقيًا بمقر الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالى بالعنوان التالي: 7 شارع إبراهيم أبو النجا، حي السفارات _ مدينة نصر

علمًا بأن مواعيد التقديم هي؛ اعتبارًا من (10 ديسمبر 2024 _ 5 يناير 2025).

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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