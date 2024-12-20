شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب الجمعة، 20 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 20-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. مواقيت الصلاة فى القاهرة وقت صلاة الفجر 5:14 ص

موعد صلاة الظهر 11:53 ص

موعد صلاة العصر 41: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:00 م

موعد صلاة العشاء 6:22 م مواقيت الصلاة فى الإسكندرية

وقت صلاة الفجر 5:20 ص

موعد صلاة الظهر 11:58 ص

موعد صلاة العصر 2:43 م

موعد صلاة المغرب 5:01 م

موعد صلاة العشاء 6:25 م



مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية

وقت صلاة الفجر 5:10 ص

موعد صلاة الظهر 11:48 ص

موعد صلاة العصر 2:35 م

موعد صلاة المغرب 4:54 م

موعد صلاة العشاء 6:17 م



مواعيد الصلاة بشرم الشيخ وقت صلاة الفجر 4:59 ص

وقت صلاة الظهر 11:41 ص

موعد صلاة العصر 2:33 م

وقت صلاة المغرب 4:53 م

وقت صلاة العشاء 6:13 م مواقيت الصلاة فى أسوان وقت صلاة الفجر 5:01 ص

موعد صلاة الظهر 11:47 ص

موعد صلاة العصر 44: 2 م

موعد صلاة المغرب 5:06 م

موعد صلاة العشاء 6:23 م

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز