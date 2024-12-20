شكرا لقرائتكم خبر عن مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-12-2024 بمحافظات الجمهورية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغبالجمعة، 20 ديسمبر 2024 12:00 ص
لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 20-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء.
مواقيت الصلاة فى القاهرة
وقت صلاة الفجر 5:14 ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء 6:22 م
مواقيت الصلاة فى الإسكندرية
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ
وقت صلاة الفجر 4:59 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م
مواقيت الصلاة فى أسوان
وقت صلاة الفجر 5:01 ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م
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