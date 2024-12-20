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مواقيت الصلاة اليوم الجمعة 20-12-2024 بمحافظات الجمهورية

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمود راغب

الجمعة، 20 ديسمبر 2024 12:00 ص

لقرائنا الراغبين فى التعرف على مواقيت الصلاة الصحيحة بمحافظات مصر، يقدم"الخليج 365" مواقيت الصلاة الخمسة اليوم الجمعة 20-12-2024 فى عدد من محافظات مصر، شاملة صلاة الفجر وشروق الشمس وصلوات الظهيرة والعصر والمغرب والعشاء. 

مواقيت الصلاة فى القاهرة

وقت صلاة الفجر 5:14  ص
موعد صلاة الظهر 11:53 ص
موعد صلاة العصر 41: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:00 م
موعد صلاة العشاء  6:22 م

مواقيت الصلاة فى الإسكندرية        
وقت صلاة الفجر 5:20 ص
موعد صلاة الظهر 11:58 ص
موعد صلاة العصر 2:43 م
موعد صلاة المغرب 5:01 م
موعد صلاة العشاء 6:25 م
    
مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية
وقت صلاة الفجر 5:10 ص
موعد صلاة الظهر 11:48 ص
موعد  صلاة العصر 2:35 م
موعد صلاة المغرب 4:54 م
موعد صلاة العشاء 6:17 م
 
مواعيد الصلاة بشرم الشيخ

وقت صلاة الفجر 4:59 ص
وقت صلاة الظهر 11:41 ص
موعد صلاة  العصر 2:33 م
وقت صلاة المغرب 4:53 م
وقت صلاة العشاء 6:13 م

مواقيت الصلاة فى أسوان

وقت صلاة الفجر 5:01  ص
موعد صلاة الظهر 11:47 ص
موعد صلاة العصر 44: 2 م
موعد صلاة المغرب 5:06 م
موعد صلاة العشاء 6:23 م

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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