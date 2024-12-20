شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ الجيزة يتفقد مدينة الصف للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والان مع تفاصيل الخبر

أجرى إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، جولة موسعة بمركز الصف، وذلك في إطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

وتفقد النائب، محطة معالجة الصرف الصحي بالصف لمتابعة أعمال الاستلام الابتدائي للمحطة، مشددًا بسرعة الانتهاء من إجراءات الاستلام الابتدائي وتلافي جميع الملاحظات داخل المحطة في أسرع وقت تمهيدًا لتشغيل خدمة الصرف الصحي بقرى مركز الصف خلال الفترة القادمة.

وتفقد النائب مدينة الصف سيرًا على الأقدام، للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها ومتابعة الحالة العامة للنظافة والإشغالات، مشددًا على استمرار رفع مستوى النظافة.

والتقى النائب عددًا من الأهالي، لمناقشة أهم المشاكل والاحتياجات الخاصة بالمدينة، كما تابع أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير والرصف بشارع يوسف السباعي حتى ربطه بشارع الجيش عند عملية المياه الشرقية وتركيب بلاط الإنترلوك بمتفرعات شارع الجيش وشارع المحكمة بمدينة الصف، مشددًا برفع معدلات التنفيذ مع الانتهاء من مختلف الأعمال في مواعيدها الزمنية المحددة.

واختتم نائب المحافظ، جولته الميدانية بتفقد مشروع السوق الحضاري بالصف ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشددًا بسرعة الانتهاء من الأعمال، حتى يتم تشغيل السوق خلال الفترة القادمة.

ورافق نائب المحافظ العميد علي عبدالله حامد رئيس مركز الصف، وهاني هاشم رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، وطارق عبد الخالق نائب رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة، وخالد عبد الهادي المشرف العام على مشروعات محافظة الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومي صلاح الدين مشرف عام مشروعات وسط الجيزة بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومصطفى محمد مشرف عام قطاعات الصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ومحمد عمران رئيس قطاع جنوب للصرف الصحي بشركة مياه الجيزة، ونجلاء فتحي مدير عام الصرف الصحي بأطفيح، وأنور معوض مدير مشروعات مركز الصف بالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، ومسؤولي مديرية الطرق والشركات المنفذة للأعمال.