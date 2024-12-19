شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة عزاء والد عمر طاهر غدا بمندرة آل عبد الرحمن فى سوهاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الكاتب عمر طاهر إقامة سرادق عزاء والده، غدا، الجمعة، الموافق 20 ديسمبر، بمندرة آل عبد الرحمن بـ طما، بمحافظة سوهاج.



وكان الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال قد أعلن عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا والد حبيبي وأخي ورفيق عمري كان أستاذى وفي مقام والدي ومن أغلى الناس على قلبي الأستاذ المحترم الراقي محمد بيه طاهر عتمان الأصيل الراقى المحترم رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه أمين".