شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة المارونية بمصر الجديدة تنظم أمسية ميلادية والان مع تفاصيل الخبر

نظمت الكنيسة المارونية، بمصر الجديدة، أمسية روحية ميلادية، بقيادة جماعة عمانوئيل مصر، التى قدمت باقة من الترانيم الميلادية.

وتضمنت الأمسية أيضًا كلمة من المطران جان مارى شامى، النائب البطريركى العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان حول "فضيلة الرجاء".

وكانت الكنيسة المارونية نظمت يوم صلاة من أجل سلام لبنان، فى ذكرى استقلال لبنان، حيث ذكرت الكنيسة أن البابا يوحنا بولس الثانى وصفه بوطن رسالة حرية وعيش مشترك للشرق والغرب.

وأقامت الكنيسة المارونية قداس بحضور المطران جورج شيحان والأباء الكهنة والرهبان والراهبات وأبناء الإبروشية، وذلك برعاية السفير على الحلبى سفير لبنان فى مصر، من أجل أن يتحقق السلام فى لبنان وطن الأرز وفى العالم.

وبدأ الاحتفال بالقداس الإلهى ويليه فقرة فنية في حب لبنان تحييها الفنانة منال نعمة بباقة من الأغانى والأناشيد الوطنية.



جانب من الحفل



جانب من احتفال الكنيسة المارونية بمصر الجديدة