الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كل الدعم لإغاثة شعب لبنان (إنفوجراف)

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القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى، وذلك على هامش قمة الدول الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى، والتى تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن اللقاء شهد تأكيد الرئيس على وحدة لبنان وسيادته وسلامة أراضيه، مشيرًا إلى حرصنا على تثبيت العمل باتفاق وقف إطلاق النار فى لبنان، وتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 1701 بشكل كامل، ومؤكدًا على ضرورة تقديم الدعم للجيش اللبنانى، لتمكينه من أداء مهامه فى تعزيز الاستقرار بلبنان الشقيق، وبما يدعم الاستقرار فى المنطقة.



الرئيس السيسي يؤكد استعداد مصر لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبناني

وأضاف السفير محمد الشناوى المتحدث الرسمى أن الرئيس أكد على دعم مصر كافة مؤسسات الدولة اللبنانية التى تضطلع بمسئوليات دقيقة فى ظل ظروف صعبة، و شدد الرئيس على استعداد مصر الدائم لتقديم كل الدعم الممكن لإغاثة الشعب اللبنانى الشقيق ومساعدة أجهزة ومؤسسات الدولة اللبنانية على القيام بدورها على أكمل وجه.

وتناول اللقاء الأوضاع الإقليمية، حيث تم استعراض الجهود المصرية لوقف إطلاق النار فى غزة باعتبارها النواة لاستعادة الاستقرار الإقليمى، كما تم التأكيد على حرص البلدين على استقرار سوريا وسلامة وأمن شعبها ووحدة أراضيها، وحذر الجانبان من توسع دائرة الصراع، مؤكدين ضرورة تحلى كافة الأطراف بالحكمة والمسئولية لاستعادة السلم الإقليمي.