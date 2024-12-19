شكرا لقرائتكم خبر عن أكسيوس: محاولات للتوصل إلى اتفاق في غزة خلال أيام ومن غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكنا والان مع تفاصيل الخبر

أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها، أن أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي قالت، إن الهدف هو محاولة التوصل إلى اتفاق في غزة خلال أيام ولكن من غير الواضح ما إذا كان ذلك ممكنا.



وتواصل قوات الاحتلال شن مئات الغارات والقصف المدفعي وتنفيذ جرائم في مختلف أرجاء قطاع غزة، وارتكاب مجازر دامية ضد المدنيين، وتنفيذ جرائم مروعة في مناطق التوغل، وسط وضع إنساني كارثي نتيجة الحصار ونزوح أكثر من 90 % من السكان.



ودمَّرت طائرات الاحتلال الإسرائيلي مربعات سكنية كاملة فى قطاع غزة، ضمن سياسة التدمير الشاملة التي ينتهجها الاحتلال في عدوانه المستمر على قطاع غزة.



ولا يزال آلاف الشهداء والجرحى لم يتم انتشالهم من تحت الأنقاض؛ بسبب تواصل القصف وخطورة الأوضاع الميدانية، في ظل حصار خانق للقطاع وقيود مُشددة على دخول الوقود والمساعدات الحيوية العاجلة للتخفيف من الأوضاع الإنسانية الكارثية.

