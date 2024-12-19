شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تعلن استئناف حركة الطيران بين بيروت والقاهرة بعد توقف 3 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت شركة مصر للطيران في بيان لها منذ قليل عن بدء عودة تشغيل رحلات الطيران بين بيروت والقاهرة.

وقال البيان في ضوء استقرار الأوضاع بدولة لبنان الشقيقة، تعلن مصر للطيران عن عودة تشغيل رحلاتها المباشرة بين القاهرة وبيروت بعد توقف استمر لمدة 3 أشهر، وقد تم تسيير أول رحلة اليوم الخميس 19 ديسمبر.

وبمناسبة عودة التشغيل وموسم الأعياد تقدم مصر للطيران عروض وتخفيضات مختلفة على تذاكر السفر بين القاهرة وبيروت.

يرجى التكرم من السادة عملاء مصر للطيران مراجعة حجزهم من خلال الاتصال بمركز خدمة اتصالات مصر للطيران على الموقع الرسمى للشركة أو الاتصال على الخط الساخن.