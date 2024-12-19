شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى وأردوغان يؤكدان إدانتهما لانتهاكات إسرائيلي لأراض سوريا.. إنفو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الخميس، نظيره التركي "رجب طيب أردوغان"، وذلك على هامش قمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادى، والتي تعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



الرئيس السيسى ونظيره التركى يؤكدان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيسين قد أكدا على ضرورة مواصلة تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين فى شتى المجالات، بما يتفق مع مصالح الدولتين وشعبيهما، حيث تم استعراض سبل تطوير العلاقات الثنائية وخاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.



الرئيس ونظيره التركى يؤكدان إدانتهما للانتهاكات الإسرائيلية للأراضي السورية

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمى أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التنسيق والتشاور بين البلدين حيال الأزمات في المنطقة لضمان إحلال السلام والاستقرار، وفي هذا الإطار، تم استعراض الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار فى قطاع غزة وإخلاء سبيل الرهائن والمحتجزين ونفاذ المساعدات الإنسانية لأهالي القطاع دون قيود أو عراقيل.

من جانبه، أعرب الرئيس التركى عن تقديره للجهود المصرية، مؤكدا إتفاقه مع الرئيس على أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمانة الأساسية لاستعادة السلام والاستقرار في الإقليم.