شكرا لقرائتكم خبر عن الخليج 365: إعلان القاهرة.. مواصلة التعاون تحت قيادة مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنشر الخليج 365 فى عددها الصادر غدا الجمعة، تفاصيل هامة حول العديد من الأحداث الجارية على الساحتين الداخلية والخارجية أبرزها: إعلان القاهرة.. مواصلة التعاون تحت قيادة مصر.

واقرأ أيضًا فى العدد الصادر غدًا:الرئيس السيسى يفتتح قمة الثمانى النامية للتعاون الاقتصادى فى العاصمة الإدارية.. الرئيس يعلن إطلاق عدد من المبادرات.. واعتزام مصر التصديق على اتفاقية التجارة التفضيلية التابعة للمنظمة.. ويؤكد: احتمالات التصعيد واشتعال المنطقة يؤدى لآثار سلبية على الجميع.. ويؤكد بالجلسة الثانية للقمة: لن نألو جهدا فى دعم شعوب أمتنا العربية والإسلامية لحفظ سيادتها وسلامة أراضيها.. ما حدث منذ أكتوبر 2023 تعدى كل الحدود والقواعد الدولية والإنسانية.. والعالم يعيش ازدواجية فى المعايير وإفراغ للمبادئ والقيم الانسانية

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