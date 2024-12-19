شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الطيران المدنى يلتقى مسئولى شركة (CCCC) الصينية لبحث التعاون المشترك والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الطيران المدنى فى بيان لها مساء اليوم الخميس جاء فيه ألتقى الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى بوفد من مسئولى شركة (CCCC) الصينية للبناء والمواصلات برئاسة السيد CHEN ZHONG نائب رئيس مجلس إدارة الشركة، حيث تعد إحدى الشركات الرائدة دوليًا فى هذا المجال، وتمتلك مجموعة الصين المحدودة لبناء المطارات "China Airport Constructions Group" وهى إحدى المؤسسات المملوكة للدولة فى مجال البنية التحتية بالصين.

ياتى ذلك فى ضوء اللقاءات المستمرة التى يعقدها الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى مع مسئولى كبرى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تنفيذ مشروعات البنية التحتية وتطوير المطارات، والتى تاتى فى إطار توجهات الدولة المصرية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص وجذب مزيد من الاستثمارات فى كافة المجالات ومن بينها مجال الطيران المدنى.



هذا وشهد اللقاء تقديم مقترح من الشركة الصينية حول إمكانية التعاون مع الجانب المصرى من خلال عرض تقديمى يوضح إمكانيات وقدرات الشركة الصينية على النطاق الدولى ورؤيتها فى تنفيذ مهام التطوير والتوسع المستمر للمطارات الدولية داخل وخارج الصين، حيث شاركت فى تصميم وبناء أكثر من 100 مطارًا فى أكثر من 80 دولة والتى من بينها مطار شانغى فى سنغافورة، هذا إلى جانب إستعراض اهتمام الشركة بتعزيز تعاونها مع قطاع الطيران المدنى المصرى وبخاصة مشروع تطوير مطار القاهرة الدولى، وعدد من المطارات السياحية المصرية.

ومن جانبه استمع الدكتور سامح الحفنى وزير الطيران المدنى إلى رؤية الشركة الصينية ومقترحاتها حول إمكانية تعاونهم مع قطاع الطيران المدنى،، مشيدًا بالعلاقات الثنائية الفعالة مع الجانب الصيني؛ لاسيما فى ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التى تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكدًا على أهمية العمل المشترك وتعزيز الشراكة الاستراتيجية والاقتصادية بين مصر و الصين فى كافة المجالات، مضيفًا بأنه سيتم دراسة واستعراض العديد من الجوانب مع فريق العمل المسئول عن هذا الشأن لمناقشة وبحث العديد من النقاط الهامة لتحقيق الاستفادة الإيجابية والمرجوة بما يعزز من الاستغلال الأمثل للإمكانيات والموارد المتاحة لتطوير البنية التحتية للمطارات ولرفع قدرات كافة الأنشطة لترسيخ المكانة التنافسية لقطاع الطيران المدنى المصري.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تسير بخطوات جادة وحاسمة لتطوير منظومة المطارات المصرية، حيث جارى التعاقد مع استشارى دولى ذى خبره كبيره خلال الاسابيع القادمة للوقوف على الشكل الامثل لمشاركة القطاع الخاص، وكذلك تحديد أسلوب الطرح مع وضع الدراسة الاستراتيجية المناسبة للشراكة مع قطاع الطيران المدنى.

وفى هذا السياق،، أكد وفد الشركة الصينية عن سعادتهم بهذا اللقاء، مشيرين إلى الجهود التنموية الملموسة التى تتبناها الدولة المصرية فى مختلف القطاعات، والتى يأتى فى مقدمتها مشروعات تطوير قطاع المطارات المصرية؛ موجهًا الشكر والتقدير للحكومة المصرية على دعمها التام وتقديمها جميع سبل الدعم والتعاون للشركات الصينية العاملة فى مصر لاسيما؛ تنفيذ مشروعات متنوعة فى مجالات البنية التحتية بعدة قطاعات، مؤكدين تطلع الشركة فى دعم الشراكات والفرص الواعدة مع قطاع الطيران المدنى المصرى، وبخاصة مشروعات إنشاء وتطوير البنية التحتية لمنظومة المطارات المصرية وزيادة كفاءتها وطاقاتها الاستيعابية وحرص بلادهم على المساهمة فى تعزيز آفاق جديدة من التعاون بما يتماشى مع أهداف التنمية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية فى المرحلة الحالية على كافة الأصعدة.