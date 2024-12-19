شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس اتحاد العمال: أتوقع تحقيق الاكتفاء الذاتى من السكر العام المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال خالد عيش، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصناعات الغذائية، نائب رئيس اتحاد العمال، وعضو مجلس الشيوخ، أن الدولة تتخذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.

وأضاف خالد عيش فى تصريحات خاصة لليوم السابع أن الاقتصاد المصري حر، وبالطبع لن نغلق السوق على أنفسنا ونوقف الاستيراد، لابد من وجود منافسة، لكن تحاول الدولة إنتاج بدائل الصناعات بجودة مرتفعة التكميلية لتقليل الفجوة للاحتياج للدولار، أما على صعيد الصناعات الغذائية فهناك الكثير منها صناعة الألبان والسكر نتوقع أنه سيتم تحقيق الاكتفاء الذاتي، حيث نستورد حوالى مليون و600 ألف طن كسكر أبيض أو خام، إلا أنه مع دخول شركات للسوق بداية العام المقبل ستسد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج.

وأوضح أن الدولة تتخذ خطوات جادة لدعم زيادة الصادرات المصرية بشكل عام، والصناعات الغذائية بشكل خاص، بالتزامن مع العمل على إعادة تشغيل المصانع الوطنية لدعم التوسع في التصدير للخارج ورفع قيمة الجنيه المصرى.