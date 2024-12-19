شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والد الكاتب الصحفى عمر طاهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحل عن عالمنا محمد طاهر والد الكاتب عمر طاهر، اليوم، الخميس، وفقا لما اعلنه الكاتب الكبير عبد الرحيم كمال.

وكتب عبد الرحيم كمال عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: انتقل إلى رحمة الله والدنا وحبيبنا والد حبيبي وأخي ورفيق عمري كان أستاذى وفي مقام والدي ومن أغلى الناس على قلبي الأستاذ المحترم الراقي محمد بيه طاهر عتمان الأصيل الراقى المحترم رحمه الله رحمة واسعة وأقبل عليه بفضله ورضاه أمين".